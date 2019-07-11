Ціни на нафту злетіли і побили новий рекорд

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 11 липня, виросли під час азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 67,04 долара за барель, що на 4,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 4,5% – до 60,52 долара за барель.

Котирування сорту перевищили позначку 60 доларів за барель вперше з травня і досягли максимального рівня за сім місяців. Водночас підвищення було відзначено за підсумками п'ятої сесії поспіль, чого не відбувалося з лютого.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

Ціна російської нафти Urals зросла на 3,7% до 63,07 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

На думку аналітиків, у короткостроковій перспективі нафтовий ринок отримуватиме підтримку від збереження напруженості у відносинах між США й Іраном, повідомляє "Інтерфакс".

Ціни на сировину також підвищилися на даних про обсяги запасів пального в Сполучених Штатах.

Зокрема, товарні запаси минулого тижня впали на 9,5 млн барелів. У той же час скорочення запасів нафти було зафіксовано четвертий тиждень поспіль.

Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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