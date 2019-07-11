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Ціни на нафту злетіли і побили новий рекорд

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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 11 липня, виросли під час азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 67,04 долара за барель, що на 4,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 4,5% – до 60,52 долара за барель.

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Котирування сорту перевищили позначку 60 доларів за барель вперше з травня і досягли максимального рівня за сім місяців. Водночас підвищення було відзначено за підсумками п'ятої сесії поспіль, чого не відбувалося з лютого.

Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

Ціна російської нафти Urals зросла на 3,7% до 63,07 долара за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

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На думку аналітиків, у короткостроковій перспективі нафтовий ринок отримуватиме підтримку від збереження напруженості у відносинах між США й Іраном, повідомляє "Інтерфакс".

Ціни на сировину також підвищилися на даних про обсяги запасів пального в Сполучених Штатах.

Зокрема, товарні запаси минулого тижня впали на 9,5 млн барелів. У той же час скорочення запасів нафти було зафіксовано четвертий тиждень поспіль.

Ціни на нафту зросли

Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
нафта
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