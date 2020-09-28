Ціни на нафту впали у всьому світі: озвучені причини

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 28 вересня, впали через невизначеність перспектив попиту за сигналів зростання видобутку в Лівії.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 41,60 долара за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,9% – до 39,90 долара за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 2,9%, а WTI - на 2,6%.

Зокрема, на вартість сировини впливає той факт, що Лівія збільшила видобуток нафти майже втричі (до 250 тис. барелів на добу) після зняття блокади з нафтових родовищ, передає "Інтерфакс".

Потенціал зростання цін на нафту обмежений, оскільки темпи відновлення світової економіки сповільнюються через зростання захворюваності COVID-19 і введення нових карантинних заходів. Про це заявив член правління нафтотрейдера Vitol Кріс Бейк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світові ціни на нафту впали через новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.