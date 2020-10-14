Ціни на нафту впали у всьому світі через коронавірус

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 14 жовтня, впали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 42,23 долара за барель, що на 0,6% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,5% – до 39,98 долара за барель.

За словами експертів AxiCorp, зростання кількості заражень коронавірусом зараз чітко спостерігається у багатьох великих економіках.

"Питання полягає у тому, як контролювати його поширення і чи відіб'ються масштабніші обмеження на економічній активності й мобільності", – резюмував головний ринковий стратег Axi Стівен Іннес, передає "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, потенціал зростання цін на нафту обмежений, оскільки темпи відновлення світової економіки сповільнюються через зростання захворюваності COVID-19 і введення нових карантинних заходів.