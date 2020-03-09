Ціни на нафту впали рекордно з 1991 року: як Росія сама обвалила рубль. Думка експертів

Обвалення цін на нафту, в понеділок, 9 березня, виявилося найсильнішим з 1991 року. Російські експерти відзначають, що через таку ситуацію з сировиною рубль продовжить обвал.

"Поза сумнівами, недавня різка тенденція на зниження курсу рубля в короткостроковому періоді буде продовжуватися. Головна причина знову ж в різкому обвалі цін на нафту і прогнозі про можливе зниження вартості до 20-25 доларів за барель", – повідомив доцент кафедри національної та регіональної економіки РЕУ ім. Г. В. Плеханова Тлешев Мамахатов у коментарі НГС24.

"Ситуація близька до "ідеального шторму", коли багато факторів можуть скластися не найкращим чином для країни. Це знецінення рубля, зростання інфляції, скорочення інвестицій, чергове падіння доходів населення", – зазначила старший науковий співробітник ІЕОПП СО РАН Ольга Валієва.

"Звичайно, буде відскік. Потім знову падіння. А на якому рівні стабілізується нафта – одному богу відомо. Для США – це дрібниця. Найбільший емісійний центр світу пережує будь-які проблеми. Їх нафтовики заляжуть на дно, а ФРС заткне їх фінансові діри", – заявив фінансист Володимир Фролов.

"Рубль продовжить слабшати. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити при умовних 43 доларах за барель, і при такій ціні 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок якийсь час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше квітня. Тому курс може полетіти вище", – підкреслив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов у коментарі газеті "Ведомости".

"У найближчі дні курс рубля може скакати в діапазоні 72-78 рублів за долар. Інфляція буде прискорюватися швидше прогнозів – повернення до цільових 4% на кінець 2020 став виглядати реальним. Також з'являється можливість підвищення ключової ставки, але для її прогнозу поки занадто мало вступних: якою буде динаміка цін на нафту найближчим часом, як швидко інвестори будуть виходити з активів і т. д. При таких цінах вже в квітні доведеться продавати валюту на ринок", – повідомив головний аналітик Росбанка Євген Кошелев.

Російські експерти відзначають, що через таку ситуацію з сировиною рубль продовжить обвал

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent profinance

Курс рубля profinance

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