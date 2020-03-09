Ціни на нафту впали рекордно з 1991 року: як Росія сама обвалила рубль. Думка експертів

Обвалення цін на нафту, в понеділок, 9 березня, виявилося найсильнішим з 1991 року. Російські експерти відзначають, що через таку ситуацію з сировиною рубль продовжить обвал.
"Поза сумнівами, недавня різка тенденція на зниження курсу рубля в короткостроковому періоді буде продовжуватися. Головна причина знову ж в різкому обвалі цін на нафту і прогнозі про можливе зниження вартості до 20-25 доларів за барель", – повідомив доцент кафедри національної та регіональної економіки РЕУ ім. Г. В. Плеханова Тлешев Мамахатов у коментарі НГС24.
"Ситуація близька до "ідеального шторму", коли багато факторів можуть скластися не найкращим чином для країни. Це знецінення рубля, зростання інфляції, скорочення інвестицій, чергове падіння доходів населення", – зазначила старший науковий співробітник ІЕОПП СО РАН Ольга Валієва.
"Звичайно, буде відскік. Потім знову падіння. А на якому рівні стабілізується нафта – одному богу відомо. Для США – це дрібниця. Найбільший емісійний центр світу пережує будь-які проблеми. Їх нафтовики заляжуть на дно, а ФРС заткне їх фінансові діри", – заявив фінансист Володимир Фролов.
"Рубль продовжить слабшати. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити при умовних 43 доларах за барель, і при такій ціні 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок якийсь час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше квітня. Тому курс може полетіти вище", – підкреслив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов у коментарі газеті "Ведомости".
"У найближчі дні курс рубля може скакати в діапазоні 72-78 рублів за долар. Інфляція буде прискорюватися швидше прогнозів – повернення до цільових 4% на кінець 2020 став виглядати реальним. Також з'являється можливість підвищення ключової ставки, але для її прогнозу поки занадто мало вступних: якою буде динаміка цін на нафту найближчим часом, як швидко інвестори будуть виходити з активів і т. д. При таких цінах вже в квітні доведеться продавати валюту на ринок", – повідомив головний аналітик Росбанка Євген Кошелев.
Російські експерти відзначають, що через таку ситуацію з сировиною рубль продовжить обвал
Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.
Ціни на нафту Brent
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Курс рубля
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
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Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
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