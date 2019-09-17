Ціни на нафту впали після рекордного зростання: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 17 вересня, впали в ході азіатських торгів після рекордного зростання на новинах про напад на саудівські нафтові об'єкти.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 68,96 долара за барель, що на 0,1% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 1,1% – до 62,27 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 2,8% до 54,64 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Зокрема 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Зараз Саудівська Аравія відновлює видобуток на неактивних офшорних родовищах і задіює свої запаси нафти і нафтопродуктів, передає "Інтерфакс".

За оцінками експертів, у країни вистачить резервів для забезпечення експортних поставок протягом 26 днів.

"Розуміння того, як швидко вдасться повернути видобуток на колишній рівень, змінилося. Спочатку здавалося, що 100% потужностей можна буде відновити відносно швидко, тепер же прогноз більш консервативний", – повідомив партнер Cornell Capital Енн Беррі.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину в серпні досяг 10%. Падіння вартості нафти було викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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