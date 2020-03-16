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16 березня • оновлено в 16:26
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Ціни на нафту впали нижче за 30 доларів через коронавірус

5.1т
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Ціни на нафту Brent у понеділок, 16 березня, впали нижче за позначку 30 доларів за барель у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019.

Зокрема, вартість ф'ючерсів на лондонській біржі ICE Futures опустилася на 12%. Про це свідчать результати торгів.

У такий спосіб сировина впала до мінімальних показників із лютого 2016 року.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

За словами аналітиків, трейдери побоюються, що заходи, яких вживають країни через коронавірус, не скасують рецесію світової економіки. У підсумку це негативно вплине на попит на сировину.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 березня, впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 березня, впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США екстрено знизила базову відсоткову ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу. Зокрема, цільовий діапазон ставки було знижено на один відсотковий пункт – до 0-0,25%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
Brent
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
пу потрібно ще трохи поплювати.
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Махно Володимир
Махно Володимир
слышал сегодня на россии жoпa. там просто истерика и пaникa! а ведь это хорошо!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже две типичные русские свиньи визжат. Это для этого дерьма обычное состояние. Что происходит? Главный источник дохода этого быдла стал стоить дешевле воды. Наполнение бюджета помойки рухнуло. Вирус сделал свое дело! Но одно быдлo верещит про Крым. Другое про Украину в плане распространения вируса. Это - тyпой росейский троллинг. На другое этот скот не способен!
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