Ціни на нафту впали нижче за 30 доларів через коронавірус

Ціни на нафту Brent у понеділок, 16 березня, впали нижче за позначку 30 доларів за барель у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019.

Зокрема, вартість ф'ючерсів на лондонській біржі ICE Futures опустилася на 12%. Про це свідчать результати торгів.

У такий спосіб сировина впала до мінімальних показників із лютого 2016 року.

Котирування Brent ICE Futures

За словами аналітиків, трейдери побоюються, що заходи, яких вживають країни через коронавірус, не скасують рецесію світової економіки. У підсумку це негативно вплине на попит на сировину.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 березня, впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США екстрено знизила базову відсоткову ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу. Зокрема, цільовий діапазон ставки було знижено на один відсотковий пункт – до 0-0,25%.

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