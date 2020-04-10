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10 квітня • оновлено в 18:11
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Ціни на нафту впали на тлі невдалих переговорів щодо ОПЕК+

6.6т
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Нафта подешевшала за підсумками четверга, 9 квітня, на тлі переговорів щодо ОПЕК+, які зірвалися через суперечності, сьогодні торги не проводилися.

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на закриття у четвер становила $31,48 за барель, впавши на $1,36 (4,14%). Ф'ючерси WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на $2,33 (9,29%) – до $22,76 за барель, передає Investing.com.

Нафта

Нафта

Всі попередні дні нафта дорожчала в очікуванні переговорів. У п'ятницю торги не проводяться через Страсну п'ятницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ в четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди через позицію Мексики, тепер вони продовжаться у п'ятницю, 10 квітня.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину на тлі обвального зниження попиту.

Водночас наголошується, що Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобування нафти, вирішила натиснути ще.

Перед переговорами, за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, стало відомо, що Росія виступає за спільну скоординовану дію в інтересах стабілізації ринку нафти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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