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11 квітня • оновлено в 07:17
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Ціни на нафту впадуть, незважаючи на домовленості ОПЕК – аналітик

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Альянс експортерів нафти ОПЕК+ піде на безпрецедентне скорочення видобутку, проте і це навряд чи сприятиме стабілізації цін на ринку.

Про це написав аналітик німецького видання Handelsblatt Якоб Блуме.

За його словами, країни мають намір скоротити видобуток нафти приблизно на 10 млн барелів на добу, починаючи з травня і на два місяці. Це відповідає приблизно 10% світового пропозиції.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

"Чи буде цього достатньо для стабілізації ринку нафти, неясно. Хоча ОПЕК+ ще ніколи не скорочувала виробництво нафти настільки масштабно, через боротьбу з коронавірусом люди по всьому світу знаходяться під замком, авіасполучення здебільшого припинилося", - зазначив Блуме.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) у другому кварталі очікує падіння попиту на нафту на 20 млн барелів на добу - тобто у два рази більше прийнятого скорочення видобутку. Аналітики і компанії, що займаються продажем нафти, і зовсім очікують падіння попиту на 30 млн барелів на добу і більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної згоди через позицію Мексики.

Тим часом, в п'ятницю стало відомо, що Мексика таки пішла назустріч іншим країнам по ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

Тим часом, президент Росії Володимир Путін вважає, що необхідно провести додаткові переговори для стабілізації нафтового ринку.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
економіка нафта
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С такими экспэрдами о к р а и н а далеко пойдет. Пару месяцев и писта, в смысле дефолт...)))
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