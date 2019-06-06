Ціни на нафту виросли після стрімкого обвалу

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 6 червня, у ході азійських торгів виросли після обвалу, який трапився за день до цього.

Зокрема вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 60,83 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,5% — до 51,93 долара за барель.

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Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 1,2% до $58,71 за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Нафтові ринки перейшли на ведмежу територію, яка визначається 20-відсотковим падінням цін у порівнянні з піками, досягнутими в кінці квітня, повідомляє "Укрінформ".

Однак, за словами експертів, незважаючи на скорочення поставок ОПЕК, багато чого залежатиме від попиту.

Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок здійснило рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну із Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, що надходять із Мексики.

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