Ціни на нафту виросли максимальними темпами за рік

Вартість березневих ф'ючерсів нафти Brent на лондонській біржі ICE Futures у п'ятницю, 4 січня, зросла на $0,16 (0,29%) – до $56,11 за барель.

Одночасно з цим ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,24 (0,51%) – до $47,33 за барель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, ціни на нафту ростуть п'яту сесію поспіль на сигналах зниження видобутку державами-членами Організації країн – експортерів нафти.

З початку цього тижня Brent подорожчала на 7,5% (максимальні темпи з квітня), а WTI виросла в ціні на 4,3% (найвищі темпи з червня).

При цьому нервозність на ринку зберігається. За словами експертів, вона пов'язана з сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому, а також продовженням зростання запасів у США.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – резюмував сировинний трейдер NH Investment & Securities в Сеулі Хонг Сунгкі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня 2018 року Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.

Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.