Ціни на нафту відновили мінімум на тлі катастрофічної відсутності попиту

Ринок нафти продовжив у середу, 22 квітня, падати на тлі цілковитої відсутності попиту і дефіциту вільних ємностей для зберігання сировини. В результаті ціни на нафту відновили 20 річний мінімум.

Згідно з наданою інформацією порталом Investing.com, станом на ранок середи червневий ф'ючерс на нафту Brent подешевшав на $3,23 (16,71%) – до $ 16,10 за барель, мінімуму за 20 років.

Розвал нафтового ринку показав масштаб проблем, з якими зіткнулася світова економіка, і це привело у підсумку до втечі інвесторів від ризику.

Червневий контракт на WTI торгується на рівні $10,65 за барель, подешевшавши на $0,92, або на 7,95%.

Учасники ринку переконані, що компанії-виробники занадто повільно реагують на зміну кон'юнктури. Президент консалтингової фірми Rapidan Energy Боб МакНеллі сказав The Wall Street Journal, що попит на ринку скорочується у 2-3 рази швидше, ніж пропозиція, і в цій ситуації обвал цін – жорсткий, але ефективний спосіб змусити виробників залишити нафту під землею.

Головний сировинний аналітик BNP Paribas Гарі Чілінгуріан вважає, що виробники вже законтрактували велике число травневих поставок і по-справжньому зможуть приступити до зниження виробництва тільки в червні.

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