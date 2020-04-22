Ціни на нафту відновили мінімум на тлі катастрофічної відсутності попиту

Ринок нафти продовжив у середу, 22 квітня, падати на тлі цілковитої відсутності попиту і дефіциту вільних ємностей для зберігання сировини. В результаті ціни на нафту відновили 20 річний мінімум.

Згідно з наданою інформацією порталом Investing.com, станом на ранок середи червневий ф'ючерс на нафту Brent подешевшав на $3,23 (16,71%) – до $ 16,10 за барель, мінімуму за 20 років.

Розвал нафтового ринку показав масштаб проблем, з якими зіткнулася світова економіка, і це привело у підсумку до втечі інвесторів від ризику.

Червневий контракт на WTI торгується на рівні $10,65 за барель, подешевшавши на $0,92, або на 7,95%.

Учасники ринку переконані, що компанії-виробники занадто повільно реагують на зміну кон'юнктури. Президент консалтингової фірми Rapidan Energy Боб МакНеллі сказав The Wall Street Journal, що попит на ринку скорочується у 2-3 рази швидше, ніж пропозиція, і в цій ситуації обвал цін – жорсткий, але ефективний спосіб змусити виробників залишити нафту під землею.

Головний сировинний аналітик BNP Paribas Гарі Чілінгуріан вважає, що виробники вже законтрактували велике число травневих поставок і по-справжньому зможуть приступити до зниження виробництва тільки в червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

У свою чергу, найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти роттердамська Royal Vopak NV заявила, що її сховища практично повністю заповнені нафтою.

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