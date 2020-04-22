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22 квітня • оновлено в 10:01
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Ціни на нафту відновили мінімум на тлі катастрофічної відсутності попиту

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Ринок нафти продовжив у середу, 22 квітня, падати на тлі цілковитої відсутності попиту і дефіциту вільних ємностей для зберігання сировини. В результаті ціни на нафту відновили 20 річний мінімум.

Згідно з наданою інформацією порталом Investing.com, станом на ранок середи червневий ф'ючерс на нафту Brent подешевшав на $3,23 (16,71%) – до $ 16,10 за барель, мінімуму за 20 років.

Ціни на нафту відновили мінімум на тлі катастрофічної відсутності попиту

Розвал нафтового ринку показав масштаб проблем, з якими зіткнулася світова економіка, і це привело у підсумку до втечі інвесторів від ризику.

Червневий контракт на WTI торгується на рівні $10,65 за барель, подешевшавши на $0,92, або на 7,95%.

Ціни на нафту відновили мінімум на тлі катастрофічної відсутності попиту

Учасники ринку переконані, що компанії-виробники занадто повільно реагують на зміну кон'юнктури. Президент консалтингової фірми Rapidan Energy Боб МакНеллі сказав The Wall Street Journal, що попит на ринку скорочується у 2-3 рази швидше, ніж пропозиція, і в цій ситуації обвал цін – жорсткий, але ефективний спосіб змусити виробників залишити нафту під землею.

Головний сировинний аналітик BNP Paribas Гарі Чілінгуріан вважає, що виробники вже законтрактували велике число травневих поставок і по-справжньому зможуть приступити до зниження виробництва тільки в червні.

Ціни на нафту відновили мінімум на тлі катастрофічної відсутності попиту

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

  • У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

  • У свою чергу, найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти роттердамська Royal Vopak NV заявила, що її сховища практично повністю заповнені нафтою.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
WTI Brent нафта
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