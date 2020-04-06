Ціни на нафту в Україні впали майже на 40%

Обвал на світовому ринку нафти призвів до того, що фактична ціна реалізації "чорного золота" в Україні в березні знизилася на 39% – до 5,9 тис. грн/тонну.

Відповідну інформацію надала пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Ціни на нафту

"Фактична ціна реалізації нафти й конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в березні 2020 року знизилася на 39%, порівнюючи з лютим, склавши 5,91 тис. грн/тонну", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в січні цього року фактична ціна реалізації нафти й газоконденсату склала – 11,1 тис. грн/тонну, у лютому – 9,6 тис. грн/тонну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) зі скорочення видобування нафти втратила чинність 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії та Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз не йдеться про нову угоду замість ОПЕК+ для стабілізації на ринку нафти.

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