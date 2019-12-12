Ціни на нафту в світі злетіли і пробили нову позначку

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 12 грудня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,00 долара за барель, що на 0,5% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,2% – до 58,88 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 0,1% до 55,00 долара за барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Вартість сировини підскочила на рішенні Федеральної резервної системи зберегти процентну ставку за кредитними коштами в діапазоні від 1,5% до 1,75%, передає "Інтерфакс".

Водночас учасники ринку продовжують стежити за ходом торгових переговорів Вашингтона і Пекіна з урахуванням наближення дати набуття чинності нового раунду мит на китайські товари в Штатах.

За повідомленнями ЗМІ, Пекін розраховує на відстрочку Вашингтоном введення мит на товари китайського експорту, запланованого на 15 грудня.

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 12 грудня, зросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся