Ціни на нафту в світі рекордно обвалилися

Ціни на нафту еталонних марок за підсумками жовтня обвалилися рекордно за останні півроку.

Зокрема, Brent подешевшала на 7%, а WTI – більш ніж на 9%. Про це свідчать результати торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Після обвалу напередодні вартість ф'ючерсів Brent піднялася до 37,73 долара за барель, що на 0,2% вище за рівень закриття попередньої сесії.

Ціни на Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,3% – до 36,33 долара за барель.

Ціни на WTI ICE Futures

Ціни падають на тлі нових обмежень через COVID-19. Зокрема, через зростання кількості випадків зараження локдаун оголосили в Німеччині та Франції, а це позначається на попиті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні ціни на нафту еталонних марок упали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі. Brent опустилася до $42,23 за барель, а WTI – до $39,98 за барель.

У Росії визнали, що зростання світових цін на нафту до $60 за барель у найближчі кілька років малоймовірне.