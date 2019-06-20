Ціни на нафту стрімко зросли: що відбувається на світовому ринку

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 20 червня, зросли під час азіатських торгів на фоні очікування відновлення торгових переговорів США і Китаю, а також зустрічі держав ОПЕК+.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,54 долара за барель, що на 2,7% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 2,8% – до 55,54 долара за барель.
Котирування Brent зросли
ICE Futures
Котирування WTI зросли
ICE Futures
Водночас ціна російської нафти Urals зросла на 0,9% до 59 долара за барель
Котирування Urals зросли
Maanimo
"Очікування двох важливих майбутній подій – торгових переговорів США і Китаю, а також зустрічі країн ОПЕК+ у Відні – сприяють зростанню ринку за підтримки даних про зниження запасів у США", – заявив аналітик сировинному сектору Hi Investment&Futures Corp у Сеулі Сунгхіл Вілл Юн, передає "Інтерфакс".
Крім того, короткочасну підтримку цінам забезпечили дані про несподіване скорочення запасів бензину й дистилятів у США. Зокрема, за минулий тиждень запаси сировини впали на 3,1 млн барелів – до 482,4 млн барелів.
"Зниження запасів дещо послабило побоювання, пов'язані з можливим надлишком поставок нафти на світовий ринок, однак це вторинний фактор, і зараз дуже багато інших, потенційно важливіших для ринку подій", – підсумував редактор спеціалізованого видання Sevens Report Тайлер Річі.
Ціни на нафту виросли
Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.
Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.
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