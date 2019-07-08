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Ціни на нафту синхронно впали: озвучена причина

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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 8 липня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,21 долара за барель, що на 0,03% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,09% – до 57,46 долара за барель.

Новини
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Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,05% – до 60,76 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

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"Підтримку цінам на нафту роблять побоювання посилення конфлікту на Близькому Сході", – повідомив головний економіст Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюкі Ногами, передає " Інтерфакс ".

За його словами, ескалація напруженості навколо Ірану створить проблеми для поставок нафти з Близького Сходу.

Водночас експерт зберігає сумніви в тому, що глобальний попит на сировину буде рости, враховуючи відсутність угоди між США і Китаєм.

"Інвестори займають вичікувальну позицію, спостерігаючи за торговельною суперечкою США і Китаю, оскільки попит на нафту не почне рости тільки тому, що сторони відновили переговори", – резюмував він.

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафтаОрганізація експортерів нафти (ОПЕК)
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