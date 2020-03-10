Ціни на нафту розвернулися після обвалу: скільки коштує вона зараз

Вартість бареля нафти марки Brent вранці у вівторок, 10 березня, прчала неспішно відновлюватися, перевищивши позначку в $ 33.

Про це свідчать дані торгів на майданчику Investing.com.

Нафта знову дорожчає defence-line.org

Так, вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent у вівторок виросла на 7,9%. Ціна сягала $ 33,31 за барель. Зростає і вартість нафти марки WTI. Вартість травневих ф'ючерсів зросла на 6,1% до позначки 33,03 долара за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся