Ціни на нафту розвернулися після обвалу: скільки коштує вона зараз

Вартість бареля нафти марки Brent вранці у вівторок, 10 березня, прчала неспішно відновлюватися, перевищивши позначку в $ 33.
Про це свідчать дані торгів на майданчику Investing.com.
Нафта знову дорожчає
defence-line.org
Так, вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent у вівторок виросла на 7,9%. Ціна сягала $ 33,31 за барель. Зростає і вартість нафти марки WTI. Вартість травневих ф'ючерсів зросла на 6,1% до позначки 33,03 долара за барель.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
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