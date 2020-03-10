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10 березня • оновлено в 10:42
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Ціни на нафту розвернулися після обвалу: скільки коштує вона зараз

3.9т
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Вартість бареля нафти марки Brent вранці у вівторок, 10 березня, прчала неспішно відновлюватися, перевищивши позначку в $ 33.

Про це свідчать дані торгів на майданчику Investing.com.

Нафта знову дорожчає

Нафта знову дорожчає

defence-line.org

Так, вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent у вівторок виросла на 7,9%. Ціна сягала $ 33,31 за барель. Зростає і вартість нафти марки WTI. Вартість травневих ф'ючерсів зросла на 6,1% до позначки 33,03 долара за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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