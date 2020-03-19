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19 березня • оновлено в 10:16
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Ціни на нафту розвернулися після обвалу напередодні: скільки коштує вона тепер

2.9т
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Травневі ф'ючерси на Brent станом на 19 березня намагаються відновитися, після обвалу цін напередодні: проте, зараз нафта торгується все ще нижче позначки $27 за барель.

Відповідні дані надав портал Investing.com.

Так, відповідно до наведеної інформації, середня ціна нафти Brent подорожчала на 6,31% до рівня $ 26,45 за барель.

Ціни на нафту розвернулися після обвалу напередодні: скільки коштує вона тепер

В цей же час WTI подорожчала теж. Ціни на нафту цієї марки піднялися до $ 23,42 – на 12,43%.

Ціни на нафту розвернулися після обвалу напередодні: скільки коштує вона тепер

У середу Міненерго Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco тримати поставки нафти на рівні 12,3 млн барелів на добу, який повинен бути досягнутий в квітні після розвалу угоди ОПЕК +, протягом декількох місяців. При цьому Ер-Ріяд не тільки "відкрив кран", різко збільшивши пропозицію на ринку, який страждає від низького попиту через коронавірус, а й запропонував суттєві знижки до ціни своєї нафти для покупців з Європи, Азії та США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчора під час торгів ціни на нафту впали нижче $26 за барель. Експерти AxiCorp відзначили, що глобальний попит продовжить падати на тлі закриття кордонів багатьма державами через пандемію коронавірусної інфекції, а також відходом на карантин людей і цілих компаній.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафта Brent
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Нефтяной рынок стабилизируется, эпидемия "усохнет", а вот lapnekheriya, оставшись без сбыта "карасина", как снежный ком, набирая обороты, покатится вниз, к своему логическому завершению - столкновение с ровной поверхностью и обломки.
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Mega Death
Mega Death
Иванович Юрий, почему останется без сбыта "карасина"?... Он что, не нужен никому?)))
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