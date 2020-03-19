Ціни на нафту розвернулися після обвалу напередодні: скільки коштує вона тепер

Травневі ф'ючерси на Brent станом на 19 березня намагаються відновитися, після обвалу цін напередодні: проте, зараз нафта торгується все ще нижче позначки $27 за барель.

Відповідні дані надав портал Investing.com.

Так, відповідно до наведеної інформації, середня ціна нафти Brent подорожчала на 6,31% до рівня $ 26,45 за барель.

В цей же час WTI подорожчала теж. Ціни на нафту цієї марки піднялися до $ 23,42 – на 12,43%.

У середу Міненерго Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco тримати поставки нафти на рівні 12,3 млн барелів на добу, який повинен бути досягнутий в квітні після розвалу угоди ОПЕК +, протягом декількох місяців. При цьому Ер-Ріяд не тільки "відкрив кран", різко збільшивши пропозицію на ринку, який страждає від низького попиту через коронавірус, а й запропонував суттєві знижки до ціни своєї нафти для покупців з Європи, Азії та США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчора під час торгів ціни на нафту впали нижче $26 за барель. Експерти AxiCorp відзначили, що глобальний попит продовжить падати на тлі закриття кордонів багатьма державами через пандемію коронавірусної інфекції, а також відходом на карантин людей і цілих компаній.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!