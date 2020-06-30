Ціни на нафту розвернулися на 180 градусів: скільки коштує Brent і WTI

Ціни на нафту перейшли до зниження після тривалого зростання напередодні. Brent з постачанням в серпні знизилася на 0,57% до $41,47 за барель, а WTI подешевшала на 0,75% до $39,40 за барель.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures. Відзначається, що інвестори оцінюють імовірність продовження відновлення світового попиту на нафту на тлі зростання захворюваності COVID-19 в США.

Ціни на нафту ICE Futures

Ціни на нафту ICE Futures

Тиск на ринок чинять тривоги з приводу того, що ослаблення обмежень може призвести до другої хвилі коронавірусу, що знову обмежить попит на нафту.

Десятки американських штатів, зокрема Флориду, Техас, Каліфорнію і Арізони, в яких відзначається зростання кількості заражень, відкладають плани по відкриттю економік і вводять нові обмеження з метою запобігання подальшому поширенню інфекції.

Зростання цін на нафту може в найближчій перспективі досягти межі, оскільки більшість учасників ринку як і раніше висловлюють побоювання щодо можливих наслідків зростання цін на нафту для виробництва в США, відзначають експерти AxiCorp.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 29 червня, почали відновлюватися після падіння напередодні. .