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Ціни на нафту різко змінилися: яка ситуація на ринку

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Ціни на нафту декілька днів поспіль знижуються після підйому за підсумками попередньої сесії.

Судячи за даними лондонської біржі ICE Futures, ціна серпневих ф'ючерсів на Brent склала $61,56 за барель, що на 0,66% нижче за рівень закриття попередньої сесії.

Ціни на нафту різко змінилися: яка ситуація на ринку

За підсумками торгів у вівторок ціна цих контрактів становила $ 61,97 за барель, піднявшись на $0,69 (1,13%).

Ф'ючерс на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,54 - до $52,94 за барель. Напередодні контракт виріс в ціні на $0,23 (0,43%) - до $53,48 за барель.

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Ціни на нафту різко змінилися: яка ситуація на ринку

При цьому ціна російської нафти Urals підвищилася на 0,84% до $59,61 за барель.

Ціни на нафту різко змінилися: яка ситуація на ринку

"Ціни на нафту істотно знизилися за останні кілька сесій, і у вівторок трейдери скористалися можливістю купити дешеву нафту", - відзначає аналітик Long Leaf Trading Group Джеймс Хатзігіанніс, передає "Інтерфакс".

"Підтримку ринку також надав підйом фондових індексів, обумовлений очікуваннями зниження ставки Федрезерву", - додав він.

Brent втратила в ціні понад 11% в травні, WTI - понад 16% на побоюваннях зниження попиту на нафту у зв'язку з ослабленням глобального економічного підйому на тлі ескалації торговельних конфліктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок здійснило рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою при тривалому конфлікті з Китаєм. Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, що надходять з Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
BrentWTIнафтацены
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