Ціни на нафту різко пішли вгору

У п'ятницю, 7 червня, на світовому ринку нафти змінилася динаміка - ціни на чорне золото несподівано пішли вгору.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures. Відзначимо, що липневі ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 1,5%, склавши $53,38 за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в серпні виросли на 1,23% - до $62,44 за барель.

Російська нафта Urals подорожчала на 3,07% до $59,61 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок в четвер, 6 червня, в ході азіатських торгів виросли після обвалу, який стався днем раніше.

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