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16 березня • оновлено в 14:54
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Ціни на нафту рекордно обвалилися й наблизилися до $30

2.4т
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Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 березня, впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 30,50 долара за барель, що на 11% нижче за рівень закриття попередньої сесії.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 8% – до 29,40 долара за барель.

котирування WTI

котирування WTI

ICE Futures

Причому ціна російської нафти Urals знизилася на 8,9% – до 28,53 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

За словами аналітиків, трейдери побоюються, що заходи, яких вживають країни через коронавірус, не скасують рецесію світової економіки. У підсумку це негативно вплине на попит на сировину.

Ціни на нафту впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року

Ціни на нафту впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США екстрено знизила базову відсоткову ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу. Зокрема, цільовий діапазон ставки було знижено на один відсотковий пункт – до 0-0,25%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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