Ціни на нафту рекордно обвалилися й наблизилися до $30

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 березня, впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 30,50 долара за барель, що на 11% нижче за рівень закриття попередньої сесії.

Котирування Brent ICE Futures

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 8% – до 29,40 долара за барель.

котирування WTI ICE Futures

Причому ціна російської нафти Urals знизилася на 8,9% – до 28,53 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

За словами аналітиків, трейдери побоюються, що заходи, яких вживають країни через коронавірус, не скасують рецесію світової економіки. У підсумку це негативно вплине на попит на сировину.

Ціни на нафту впали в процесі азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США екстрено знизила базову відсоткову ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу. Зокрема, цільовий діапазон ставки було знижено на один відсотковий пункт – до 0-0,25%.

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