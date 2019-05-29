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Ціни на нафту раптово почали знижуватися: що відбувається

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Світові ціни на нафту еталонних марок під час торгів у середу, 29 травня, знизилися.

Як свідчать дані торгів на біржі ICE Futures, липневі ф'ючерси на нафту WTI впали на 1,23% і становлять $58,43 за барель.

Ціни на нафту раптово почали знижуватися: що відбувається

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні знизилися на 0,86% — до $69,51 за барель.

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Ціни на нафту раптово почали знижуватися: що відбувається

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 28 травня, під час азіатських торгів зросли.

Нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, найімовірніше, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори й ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
BrentWTIнафта
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Маслов Олег
Маслов Олег
Это конечно хорошо, но на цены на бензин в Украине - это никак не повлияет, уже доказано веками)))))) У нас цену умеют только повышаться, а снижаться - такой практики нет, и оправдание только одно "Сложный процесс переработки топлива))))))))
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