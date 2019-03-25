Ціни на нафту пробили нову позначку

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 25 березня, у ході азійських торгів впали у зв'язку з побоюваннями подальшого ослаблення зростання економіки як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 66,73 долара за барель, що на 0,45% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,73% — до 58,61 долара за барель.

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Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Головний економіст Capital Economics із сировинних ринків Керолайн Бейн вважає, що нафтовий ринок до червня буде близький до рівноваги попиту та пропозиції, але навряд чи досягне його, передає "Інтерфакс".

За її прогнозами, до середини року Brent може опуститися до 60 доларів за барель через побоювання, пов'язані із гальмуванням світової економіки.

Водночас глава InfraCap LLC Джей Хетфілд очікує, що ціни на нафту WTI в наступні 2-3 тижні перебуватимуть у діапазоні від 55 до 60 доларів за барель, а в літні місяці можуть піднятися до 60-70 доларів завдяки високому попиту на нафтопродукти у сезон активного водіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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