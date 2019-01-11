Ціни на нафту пробили нову позначку

Ціна на нафту Brent у п'ятницю, 11 січня, піднялася вище 62 доларів за барель вперше із грудня 2018 року.

Зокрема, вартість березневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,32 долара за барель, що на 1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 1,1% – до 53,20 долара за барель.

Ціни на нафту ростуть уже десяту сесію поспіль. Для Brent зростання є найтривалішим із вересня 2007 року, а для WTI – із січня 2010 року.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на зростання цін, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому, а також продовженням зростання запасів у США.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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