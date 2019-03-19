Ціни на нафту пробили новий максимум: скільки коштує

Ціна нафти марки Brent у вівторок, 19 березня, перебуває на позначці у $67,75 доларів за барель, що стало максимумом у 2019 році.

Про це свідчать дані біржових торгів ICE Futures. Станом на 10:45 за київським часом ціна за барель нафти Brent з поставкою у травні становила $67,75. Це на 0,31% вище за рівень закриття попередніх торгів.

При цьому травневі ф'ючерси на нафту WTI підвищилися на 13% і склали $59,17 за барель.

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Зазначимо, сьогодні ф'ючерси на нафту торгуються без різких коливань і продовжують триматися поблизу максимуму завдяки скороченню видобутку на чолі з ОПЕК. Крім того, підтримку цінам надають санкції США проти Ірану і Венесуели, однак зростання видобутку в США дещо обмежує підйом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у четвер, 14 березня, в ході азійських торгів виросли четверту сесію поспіль і досягли максимальних позначок за останні чотири місяці.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 67,71 долара за барель, що на 0,2% вище за рівень закриття попередньої сесії.

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