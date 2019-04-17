Ціни на нафту побили річний максимум

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 17 квітня, під час азіатських торгів зросли до максимуму з листопада 2018 року на сигналах зниження запасів нафти в Сполучених Штатах.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 72,02 долара за барель, що на 1,16% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 1,69% – до 64,49 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Згідно з даними Американського інституту нафти, запаси сировини в Сполучених Штатах минулого тижня знизилися на 3,1 млн барелів, повідомляє "Інтерфакс".

"Нафтовий ринок реагує на дані API про несподіване зниження запасів нафти в США, які зазвичай ростуть у цю пору року", – заявив головний економіст Mitsubishi UFJ Research&Consulting Co. у Токіо Томомісі Акута.

За його словами, зменшення запасів обумовлено високими обсягами експорту нафти зі США. Він також додав, що американський президент Дональд Трамп може продовжити тиск на ОПЕК, якщо ціни на нафту будуть і далі рости.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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