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30 квітня • оновлено в 10:45
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Ціни на нафту підскочили: Brent підкорила позначку в $25

1.2т
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Ціни на нафту у середу, 30 квітня, почали впевнено рости на новинах про швидке відновлення попиту: еталонні марки сировини подорожчали у середньому від 6 до 15%.

Як повідомляє Investing.com, станом на ранок вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $25,71 за барель, що на 6,11% ($1,48) вище ціни на закриття попередньої сесії. Напередодні контракти виросли на 10%.

Ціни на нафту підскочили: Brent підкорила позначку в $25

Червневий ф'ючерс на WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 12,15% ($1,83) - до $16,89 за барель. Напередодні контракти виросли на 22%.

Ціни на нафту підскочили: Brent підкорила позначку в $25

Вчора зростання цін підтримали дані про зниження, за даними Міненерго, запасів бензину в США на 3,67 млн барелів, хоча аналітики чекали їх зростання приблизно на 2,5 млн барелів.

Зростання попиту на нафтопродукти став для ринку приємним сюрпризом. При цьому приріст запасів нафти хоча і був безпрецедентним, також виявився нижчим за прогнози.

"Зростає оптимізм, що карантинні заходи будуть ослаблені, і це дасть попиту на нафту дозу адреналіну", – сказав Стівен Бреннок з брокерської компанії PVM.

Міненерго РФ також бачить ознаки відновлення попиту на нафту через ослаблення карантину в низці країн. Глава міністерства Олександр Новак на нараді з питань розвитку енергетики сказав, що бачить "зелені паростки" відновлення попиту.

"У центральній Європі падіння попиту на нафтопродукти скоротилося на 10-15 процентних пунктів – тобто з 75% до 55-60%. З урахуванням цього, а також з урахуванням того, що з 1 травня запрацює угода ОПЕК +, дисбаланс у другій половині травня має зменшитися", – розповів Новак.

Міністерство нафти і енергетики Норвегії, на яку припадає 2% світового видобутку сировини, прийняло рішення скоротити видобуток на 250 тис. барелів на добу з червня.

Водночас учасники ринку нафти очікують збереження високої волатильності, бо до відновлення ринку в будь-якому випадку ще далеко.

Ціни на нафту підскочили: Brent підкорила позначку в $25

Як повідомляв OBOZREVATEL, виробники нафти і нафтопродуктів пішли на екстрені заходи і почали шукати незвичні місця зберігання палива: почали викуповувати невеликі танкери.

Тим часом, в США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів. За словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.

У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафта Brent WTI
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Галицький Данило
Галицький Данило
Галицький Данило, !!!
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Галицький Данило
Галицький Данило
А на всемирной бензоколонке цены на бензин подымаются!
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Белый господин
Белый господин
Российская армия заправляют танки. Завтра Kyev поедут брать...
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Waix Alex
Waix Alex
Заполнены резервуары, рост цен временный.
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