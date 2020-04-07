Ціни на нафту підскочили на тлі "війни" Росії та Саудівської Аравії

Ціни на нафту вранці у вівторок, 7 квітня, впевнено зростають в очікуванні зустрічі ОПЕК+. Так, вартість суміші Brent сягнула вище за $34 за барель.

На момент написання ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 3,12% – до 34,08 долара за барель, травневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 3,45% – до 26,98 долара за барель, свідчать дані торгів.

Інвестори сподіваються, що учасники альянсу ОПЕК+ на зустрічі 9 квітня досягнуть нової угоди про скорочення видобування сировини. Це допоможе стабілізувати ринок, який постраждав від падіння попиту через пандемію коронавірусу.

"Незважаючи на перспективу масштабного скорочення видобування під керівництвом Саудівської Аравії, ціна на нафту упродовж останніх тижнів залишалася низькою на тлі падіння попиту через коронавірус. Ми очікуємо, що ціни на енергоносії коливатимуться навколо поточних рівнів, поки не відновиться економічна активність", – прокоментували ситуацію на сировинному ринку аналітики Capital Economics.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) зі скорочення видобування нафти втратила чинність 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії та Саудівської Аравії щодо цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз немає й мови про нову угоду замість ОПЕК+ для стабілізації на ринку нафти.

Також Дональд Трамп пообіцяв ввести "дуже істотні" мита на нафту, якщо ціни залишаться на поточному рівні.

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