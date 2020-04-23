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23 квітня • оновлено в 10:33
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Ціни на нафту підскочили через погрози Трампа

6.7т
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У четвер, 23 квітня, ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI виросли на 4-5%.

Згідно з інформацією, наданою порталом Investing.com, вартість бареля нафти Brent з постачанням в червні становить $22,32.

Brent

Brent

Скріншот

Барель WTI з поставкою в червні на торгах подорожчав до $15,45 за барель.

WTI

WTI

Скріншот

Відзначимо, що ціни підскочили після того, як президент США Дональд Трамп віддав розпорядження ВМС завдавати ударів по військових катерах Ірану, якщо вони будуть перешкоджати діям американських кораблів.

"Я проінструктував ВМС США, щоб вони обстрілювали і знищували будь-які іранські катери з озброєнням, якщо вони будуть дошкуляти нашим кораблям у морі", – написав Трамп.

Головний аналітик по сировинних ринках ING Уоррен Петтерсон сказав, що побоювання з приводу зростання напруженості в Перській затоці нададуть лише тимчасову підтримку ринку, з огляду на величезний надлишок пропозиції нафти.

Згідно з опублікованими напередодні даними, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 17 квітня, підскочили на 15 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ринок нафти в середу, 22 квітня, знову перебував під тиском через відсутність попиту і дефіциту вільних ємностей для зберігання сировини, проте не дивлячись на це ціни на "чорне золото" марки Brent виросли і наблизилися до психологічної позначки в $20 за барель.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
США
Теги
нафта Brent WTI
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Князь Всея Киевской Руси
трамп прекрати, старушка срасея еще дышит
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