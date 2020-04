Ціни на нафту підскочили через погрози Трампа

У четвер, 23 квітня, ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI виросли на 4-5%.

Згідно з інформацією, наданою порталом Investing.com, вартість бареля нафти Brent з постачанням в червні становить $22,32.

Барель WTI з поставкою в червні на торгах подорожчав до $15,45 за барель.

Відзначимо, що ціни підскочили після того, як президент США Дональд Трамп віддав розпорядження ВМС завдавати ударів по військових катерах Ірану, якщо вони будуть перешкоджати діям американських кораблів.

"Я проінструктував ВМС США, щоб вони обстрілювали і знищували будь-які іранські катери з озброєнням, якщо вони будуть дошкуляти нашим кораблям у морі", – написав Трамп.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.