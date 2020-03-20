У найближчі роки ціна на нафту може опуститися до 15-20 доларів за барель.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський економіст Владислав Іноземцев. За його словами, золотий вік для ресурсної економіки закінчився, у 2020-их роках настала ера дешевої сировини.

"У 20-их роках нафта коштуватиме від 15 до 20 доларів за барель. Потім, можливо, можуть бути нові зміни. Золоте століття для ресурсної економіки, яким були 2000-ні, закінчилося. Тому в економік, що залежать від нафти, будуть великі проблеми. Це стосується Ірану, Саудівської Аравії і Росії. Глобальний попит на нафту буде йти із півдня, нафта стає товаром бідного світу", – підкреслив він.

Ціни на нафту падають

За його словами, європейські країни будуть переходити на альтернативні джерела енергії.

"Китай теж припинить скупку нафти. Світ переходить на електромобілі, сонячні батареї. Американці створюватимуть нові технології власного виробництва, як зі сланцем. Попит на нафту впаде і буде зміщуватися в самі закаулки світу, де грошей особливих немає. Цін по 100 доларів за барель більше ніколи не буде", – запевнив економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, травневі ф'ючерси на Brent станом на п'ятницю, 20 березня, знову знижуються, і зараз нафта торгується на позначці близько $28 за барель.

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