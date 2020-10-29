Ціни на нафту обвалилися

У четвер, 29 жовтня, ціни на нафту під час торгів досягли мінімальних значень із початку літа.

Така інформація випливає з даних Investing.com. Ймовірною причиною стало введення нових обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent становить $38,3 долара за барель, це на 3,63% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. Водночас під час торгів ціна опускалася до $37.

Ціна на нафту Brent Investing.com

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень опустилася до $36,5 за барель (-3,64%).

Ціна на нафту WTI Investing.com

Раніше ціна сорту Brent уперше з 15 червня впала нижче від 38 доларів за барель. Ціни падають на тлі нових обмежень через COVID-19.

Зокрема, через зростання кількості випадків зараження локдаун оголосили в Німеччині та Франції, а це позначається на попиті. Падіння нафтових цін триває другий день поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні ціни на нафту еталонних марок упали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі. Brent опустилася до $42,23 за барель, а WTI – до $39,98 за барель.

У Росії визнали, що зростання світових цін на нафту до $60 за барель у найближчі кілька років малоймовірне.