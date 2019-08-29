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Ціни на нафту обвалилися після різкого зростання: названі причини

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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 29 серпня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,06 долара за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,6% – до 55,47 долара за барель.

Новини
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Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 55,57 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Ціни на сировину впали після різкого стрибка напередодні на даних міністерства енергетики Сполучених Штатах про істотне скорочення запасів.

Зокрема, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 10 млн барелів – до мінімального рівня з жовтня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс".

"Зниження запасів нафти в США показує, що агресивне скорочення видобутку країнами ОПЕК+ впливає на світовий ринок. Однак трейдери не бачать шансів на швидке завершення торгового спору США і Китаю, що негативно позначається на прогнозах з приводу попиту", – відзначають експерти.

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК) Brent WTI
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