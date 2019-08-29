Ціни на нафту обвалилися після різкого зростання: названі причини

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 29 серпня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,06 долара за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,6% – до 55,47 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 55,57 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Ціни на сировину впали після різкого стрибка напередодні на даних міністерства енергетики Сполучених Штатах про істотне скорочення запасів.

Зокрема, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 10 млн барелів – до мінімального рівня з жовтня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс".

"Зниження запасів нафти в США показує, що агресивне скорочення видобутку країнами ОПЕК+ впливає на світовий ринок. Однак трейдери не бачать шансів на швидке завершення торгового спору США і Китаю, що негативно позначається на прогнозах з приводу попиту", – відзначають експерти.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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