Головна Новини
16 березня • оновлено в 10:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Ціни на нафту обвалилися після незначного зростання

6.9т
Читати матеріал російською

Світові ціни на нафту в понеділок, 16 березня, знижуються, а вартість марки Brent впала більш ніж на 6% на тлі побоювань за попит на сировину.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на ранок понеділка ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 6,06%, до 31,8 долара за барель.

Ціни на нафту обвалилися після незначного зростання

При цьому вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI – на 4,33%, до 30,72 долара за барель.

Ціни на нафту обвалилися після незначного зростання

Інвестори продовжують оцінювати масштаби поширення коронавірусу у світі і його вплив на попит на нафту. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 11 березня оголосила спалах нового коронавурусу COVID-19 пандемією. У світі заражені вже понад 153 тисяч осіб більш ніж у 140 країнах, більшість видужали, 5,7 тисячі померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК + зі скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
1
Смішно
23
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Украине пора закупать нефть в резерв
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это нефть марки Брент!!! Что говорить про росейский мусорный сорт Уралс! Ещё минус 4-5 дол за бочку!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Он Алекс
Он Алекс
Это очень хорошо! И газ дешеветь будет, его цена «привязана» к цене на нефть )))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги