Ціни на нафту обвалилися після незначного зростання

Світові ціни на нафту в понеділок, 16 березня, знижуються, а вартість марки Brent впала більш ніж на 6% на тлі побоювань за попит на сировину.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на ранок понеділка ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 6,06%, до 31,8 долара за барель.

При цьому вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI – на 4,33%, до 30,72 долара за барель.

Інвестори продовжують оцінювати масштаби поширення коронавірусу у світі і його вплив на попит на нафту. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 11 березня оголосила спалах нового коронавурусу COVID-19 пандемією. У світі заражені вже понад 153 тисяч осіб більш ніж у 140 країнах, більшість видужали, 5,7 тисячі померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК + зі скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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