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15 квітня • оновлено в 11:22
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Ціни на нафту обвалилися нижче за психологічну позначку

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На ринку нафти тривоги щодо перенасичення та можливої глибокої рецесії призвели до того, що в середу, 15 квітня, ціни на Brent впали нижче за психологічну позначку в $30.

Станом на ранок червневі ф'ючерси на Brent знизилися на 1,79% (до $29,07 за барель), а на WTI – на 0,3% (до $20,05).

Ціни на нафту обвалилися нижче за психологічну позначку
Ціни на нафту обвалилися нижче за психологічну позначку

"Інвестори закривають короткі позиції після підтвердження зростання американських запасів нафти", – сказав старший аналітик Fujitomi Казухіко Сайто.

Перед оприлюдненням звіту про запаси в США "вони агресивно продавали, чекаючи такого зростання", сказав Сайто. За даними Американського інституту нафти (API), запаси в США зросли на 13,1 мільйона барелів до 486,9 мільйона за тиждень, що завершився 10 квітня, тоді як аналітики припускали, що вони збільшаться на 11,7 млн барелів.

Чиновники та джерела з країн ОПЕК+ сигналізували, що Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) може оголосити про закупівлю нафти в стратегічні резерви обсягом до кількох мільйонів барелів, щоб підтримати угоду про скорочення видобування.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування сировини на 20 млн барелів.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
WTI Brent нафта
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