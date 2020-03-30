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30 березня • оновлено в 10:01
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Ціни на нафту обвалилися майже до двадцятирічного мінімуму

1.9т
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Тиждень для ринку нафти почався з сильного падіння, при цьому ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI в якийсь момент обвалилася до 18 річного мінімуму – нижче 20 доларів за барель.

Про це свідчать дані торгів.

На світових ринках пролунав новий тривожний дзвінок для нафтовидобувних країн. Нафта, нехай і ненадовго, але встановила новий антирекорд. В ході торгів на біржі ICE в Лондоні ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI впала нижче 20 доларів за барель. Це сталося вперше з лютого 2002 року, тобто за 18 років.

На момент написання новини, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 4,11% - до $26,8 за барель. Травневі ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 3,81%, до $20,69 за барель.

Ціни на нафту обвалилися майже до двадцятирічного мінімуму
Ціни на нафту обвалилися майже до двадцятирічного мінімуму

Тим часом падіння нафтових цін призвело до помітного скорочення кількості діючих бурових установок у США протягом двох тижнів поспіль. Американська компанія Baker Hughes повідомила у п'ятницю, що на минулому тижні їх число впало на 40 одиниць - до 624 установок.

На думку економіста WTRG Economics Джеймса Вільямса, кількість активних бурових установок в США може впасти нижче 500 одиниць в травні або червні. "Наскільки низько (впаде кількість установок), буде залежати від тривалості впливу вірусу на економіку і від того, чи зможе ОПЕК домовитися з Росією", - сказав він.

Крім цього, аналітики відзначають ризики вичерпання вільного місця у нафтосховищах. "Згідно з галузевим даними, рівень заповнюваності нафтосховищ досяг 75%, і подальше складування нафти при зниженому попиті призведе до обвалу цін до $10 (за барель) в найближчі місяці, якщо виробнича активність не відновиться", - відзначає глава Sun Global Investments Міхір Кападія.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Вислоухие, доложите стоимость фьючерсов кизяка и равликов
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