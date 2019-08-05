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Ціни на нафту обвалилися через Трампа: що трапилося

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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 5 серпня, впали у ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,20 долара за барель, що на 1,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 1% – до 55,12 долара.

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Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,2% до 61,50 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Вартість нафти падає на тлі ознак ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм, які посилили побоювання за зростання світової економіки і за попит на "чорне золото", повідомляє "Прайм".

Зокрема, американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон з 1 вересня вводить мито у 10% на товари з КНР обсягом імпорту в 300 млрд доларів.

Крім того, Трамп зазначив, що Китай повинен зробити "багато речей", щоб США не вводили нові мита.

"Попит на нафту розчарував у 2019 році через слабку економічну активність, несприятливі погодні умови і торгову напруженість", – резюмували аналітики Goldman Sachs.

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Krass Марк
Krass Марк
Надо сильнее давить фашисткий режим международного террориста Путина
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