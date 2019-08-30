Ціни на нафту обвалилися через торговельну війну Трампа

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 30 серпня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,80 долара за барель, що на 0,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,9% – до 56,24 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 0,6% до 56,59 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Водночас експерти відзначають, що ще більшому обвалу сировини запобігли слова офіційного представника міністерства торгівлі Китаю Гао Фена про те, що країна не буде негайно відповідати на нове підвищення мит США, повідомляє "Інтерфакс".

До цього Пекін не залишав без відповіді кроки американського президента Дональда Трампа, який вводив нові мита на китайські товари, і відмова від дій цього разу може означати зміну стратегії.

"Прагнення Китаю уникнути подальшої ескалації конфлікту, було позитивно сприйнято трейдерами, що побоюються, що торговельна війна призведе до суттєвого посилення глобального економічного підйому і, відповідно, попиту на нафту", – резюмували експерти.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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