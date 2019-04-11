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Ціни на нафту несподівано пішли вниз: скільки коштує Brent і WTI

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Світові ціни на нафту в ході торгів у четвер, 11 квітня, незначно знижуються.

Як свідчать дані торгів на біржі ICE Futures, травневі ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,53%, до $64,32 за барель.

Ціни на нафту несподівано пішли вниз: скільки коштує Brent і WTI
Новини
Світові ціни на нафту зросли: озвучено причини

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні знизилися на 0,43% - до $71,46 за барель.

Ціни на нафту несподівано пішли вниз: скільки коштує Brent і WTI

Як повідомляв OBOZREVATEL, нафтовий картель ОПЕК готується до удару з боку США. Там можуть прийняти законопроект, який обрушить ціни на "чорне золото" і вдарить по російському рублю. У відповідь в ЗМІ вже з'явилися чутки про те, що якщо американський президент піде на такі заходи, долар перестануть використовувати в нафтових угодах.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафтаBrentWTI
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Нефть пошла вниз!!! В декабре 2028 нефть стоила 50 долларов за барель ,сейчас 71. Путен сдавайся !!!
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