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Ціни на нафту несподівано підскочили: озвучено причину

1.3тЧитати матеріал російською

Ціни на нафту підскочили через тривале скорочення видобутку на чолі з ОПЕК, а також через вплив санкцій США проти Ірану і Венесуели.

Як свідчать дані біржі Ice Futures, вартість бареля травневої нафти Brent становила $67,03 (+0,53%). Барель квітневої нафти WTI торгувався за $57,4 (+0,92%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $66,67 і $56,87 відповідно.

Ціни на нафту несподівано підскочили: озвучено причину
Ціни на нафту несподівано підскочили: озвучено причину
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Варто зазначити, що ціни на нафту виросли у 2019 році через скорочення поставок ОПЕК. Ринки виявилися ще більш стиснутими в результаті введення США санкцій проти Ірану та Венесуели.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 12 березня, виросли в ході азійських торгів. Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до $66,65 за барель, що на 0,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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