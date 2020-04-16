Ціни на нафту не відновилися після обвалу напередодні

Котирування еталонних марок нафти слабо дорожчають у четвер, 16 квітня, після сильного падіння днем раніше на даних про зростання запасів у США і на прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про спад глобального попиту.

Станом на ранок червневі ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,22 (0,79%), до $27,91 за барель. В ході попередньої сесії Brent подешевшав на 6,6% до мінімуму 1 квітня.

Травневі ф'ючерси на WTI подорожчали до цього моменту на $0,06 (0,3%) - до $19,93 за барель. У середу контракт подешевшав на 1,2%, до мінімальної позначки з лютого 2002 року.

"Не дивлячись на зусилля по скороченню видобутку, вжиті за останній тиждень найбільшими світовими виробниками нафти, щоб збалансувати ринок, світ стикається з проблемою попиту", - сказав MarketWatch один з редакторів Sevens Report Research Тайлер Річі.

За даними Міненерго США, за тиждень, що завершився 10 квітня, запаси нафти в країні виросли на 19,2 млн барелів. Опитані S&P Global Platts аналітики в середньому прогнозували зростання на 10,1 млн барелів.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.