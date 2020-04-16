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16 квітня • оновлено в 10:13
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Ціни на нафту не відновилися після обвалу напередодні

2.1т
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Котирування еталонних марок нафти слабо дорожчають у четвер, 16 квітня, після сильного падіння днем раніше на даних про зростання запасів у США і на прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про спад глобального попиту.

Станом на ранок червневі ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,22 (0,79%), до $27,91 за барель. В ході попередньої сесії Brent подешевшав на 6,6% до мінімуму 1 квітня.

Ціни на нафту не відновилися після обвалу напередодні

Травневі ф'ючерси на WTI подорожчали до цього моменту на $0,06 (0,3%) - до $19,93 за барель. У середу контракт подешевшав на 1,2%, до мінімальної позначки з лютого 2002 року.

Ціни на нафту не відновилися після обвалу напередодні

"Не дивлячись на зусилля по скороченню видобутку, вжиті за останній тиждень найбільшими світовими виробниками нафти, щоб збалансувати ринок, світ стикається з проблемою попиту", - сказав MarketWatch один з редакторів Sevens Report Research Тайлер Річі.

За даними Міненерго США, за тиждень, що завершився 10 квітня, запаси нафти в країні виросли на 19,2 млн барелів. Опитані S&P Global Platts аналітики в середньому прогнозували зростання на 10,1 млн барелів.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
ринок WTI Brent нафта
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