Ціни на нафту Brent виросли: озвучені причини

Ціна на нафту Brent у середу, 20 березня, під час азіатських торгів виросла на фоні даних Американського інституту нафти, який оголосив про скорочення товарних запасів палива у США.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів на лондонській біржі ICE Futures виросла до 67,80 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,02% – до 59,28 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Учасників ринку трохи стурбували повідомлення про те, що статус торгових переговорів США і Китаю залишається під питанням, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За попередньою інформацією, китайська сторона виступає проти низки американських вимог. Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучін планують вилетіти в Пекін, щоб надати новий імпульс переговорам щодо укладення торговельної угоди з Китаєм.

"Ознаки перешкод в американо-китайських переговорах про торгівлю, схоже, привели до погіршення настроїв на ринках, долар пішов угору після недавньої слабкості, відповідно, нафту потроху розпродують", – йдеться в огляді аналітиків ANZ.

За оцінками Американського інституту нафти, комерційні запаси сировини в США за підсумками тижня скоротилися на 2,1 млн барелів, тоді як аналітики, навпаки, очікували підвищення на 309 тис. барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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