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Ціни на нафту Brent виросли: озвучені причини

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Ціна на нафту Brent у середу, 20 березня, під час азіатських торгів виросла на фоні даних Американського інституту нафти, який оголосив про скорочення товарних запасів палива у США.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів на лондонській біржі ICE Futures виросла до 67,80 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,02% – до 59,28 долара за барель.

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Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Учасників ринку трохи стурбували повідомлення про те, що статус торгових переговорів США і Китаю залишається під питанням, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За попередньою інформацією, китайська сторона виступає проти низки американських вимог. Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучін планують вилетіти в Пекін, щоб надати новий імпульс переговорам щодо укладення торговельної угоди з Китаєм.

"Ознаки перешкод в американо-китайських переговорах про торгівлю, схоже, привели до погіршення настроїв на ринках, долар пішов угору після недавньої слабкості, відповідно, нафту потроху розпродують", – йдеться в огляді аналітиків ANZ.

За оцінками Американського інституту нафти, комерційні запаси сировини в США за підсумками тижня скоротилися на 2,1 млн барелів, тоді як аналітики, навпаки, очікували підвищення на 309 тис. барелів.

Ціни на нафту Brent виросли: озвучені причини

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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