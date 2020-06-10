Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів. Фотофакт
В Україні ціни на медичні маски знизилися в 10 разів від початку березня. Зараз одноразову захисну маску можна купити за 5-8 грн. Водночас на початку квітня її ціна досягала подекуди 30-50 гривень.
Про це повідомляє OBOZREVATEL. Ми проаналізували, як змінилися ціни за 90 днів карантину.
В Україні після оголошення карантину через пандемію COVID-19 ціни на захисні медичні маски злетіли до космічних значень. Українці змушені були купувати їх, оскільки без масок не можна було потрапити ні в супермаркет, ні в аптеку. Тоді цінами на засоби захисту масово обурювалися – від 1 тисячі гривень за пачку.
І ось через три місяці, коли країна вже пройшла чотири етапи виходу з карантину, ціни на маски просто обвалилися – в інтернеті їх можна купити від 5 грн за штуку для одноразових, і 30 грн для багаторазовоих масок.
"Минулого тижня купила пачку масок, 10 штук, за 62 гривні. Це 6,20 за маску виходить. Потім вони зникли з продажу, а тепер у тій же аптеці просять уже 15 гривень за одну маску, тобто втричі дорожче. І в сусідній з будинком аптеці теж продають по 15 гривень за штуку", – писали в мережі на початку лютого.
Наприклад, ось так виглядали сайти, на яких можна було придбати маски. До того ж вартість такої маски до карантину була не більше гривні.
На популярних онлайн-магазинах вартість масок впала разів у 10, але поки що про ціну 1,50 грн за штуку доводиться мріяти.
Скільки коштуватиме "правильний" захист
Одноразові медичні маски потрібно міняти в спеку кожні 20-30 хвилин. За ціни від 5-8 грн за штуку (редакції OBOZREVATEL не вдалося знайти дешевше) в день українці можуть витратити на засоби захисту від 120 до 192 грн. Це якщо купувати одноразові маски.
Отже, в місяць українцям такі заходи захисту коштуватимуть від 3000 грн до 5760 грн. Виходить, що доводиться витрачати на маски більше, ніж мінімальна зарплата в країні (4723 грн).
Якщо ж ви хочете більш економний варіант, то можна придбати маску багаторазового користування. Яку все-таки доведеться часто міняти й піддавати дезінфекції. Такі маски коштують в Україні від 30 грн за штуку. Залежить від матеріалу та щільності захисного виробу. Таких масок також доведеться купити кілька, щоб встигати вчасно їх міняти й дезінфікувати.
Але водночас медики попереджають – краще відмовитися від носіння популярних зараз масок темних кольорів, які поглинають сонячні промені і створюють ризик перегрівання. Рекомендується робити вибір на користь стандартних медичних масок або виробів із бавовни й марлі, які здатні затримувати потенційно небезпечні частки слини, і дозволять нормально дихати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) відкрило провадження проти виробників, постачальників і аптечних мереж столиці та області через значне подорожчання медичних масок.
Пізніше, в квітні, виробники пообіцяли незабаром суттєве здешевлення захисних масок.