Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів. Фотофакт

Для кращого захисту рекомендують носити одноразову маску і в жодному разі не чорного кольору

На докарантинні позначки вартість засобів захисту так і не повернулася

За 90 днів карантину ціни на маски знизилися в середньому в 10 разів

В Україні ціни на медичні маски знизилися в 10 разів від початку березня. Зараз одноразову захисну маску можна купити за 5-8 грн. Водночас на початку квітня її ціна досягала подекуди 30-50 гривень.

Про це повідомляє OBOZREVATEL. Ми проаналізували, як змінилися ціни за 90 днів карантину.

В Україні після оголошення карантину через пандемію COVID-19 ціни на захисні медичні маски злетіли до космічних значень. Українці змушені були купувати їх, оскільки без масок не можна було потрапити ні в супермаркет, ні в аптеку. Тоді цінами на засоби захисту масово обурювалися – від 1 тисячі гривень за пачку.

І ось через три місяці, коли країна вже пройшла чотири етапи виходу з карантину, ціни на маски просто обвалилися – в інтернеті їх можна купити від 5 грн за штуку для одноразових, і 30 грн для багаторазовоих масок.

"Минулого тижня купила пачку масок, 10 штук, за 62 гривні. Це 6,20 за маску виходить. Потім вони зникли з продажу, а тепер у тій же аптеці просять уже 15 гривень за одну маску, тобто втричі дорожче. І в сусідній з будинком аптеці теж продають по 15 гривень за штуку", – писали в мережі на початку лютого.

Наприклад, ось так виглядали сайти, на яких можна було придбати маски. До того ж вартість такої маски до карантину була не більше гривні.

Маски в Україні

На популярних онлайн-магазинах вартість масок впала разів у 10, але поки що про ціну 1,50 грн за штуку доводиться мріяти.

Ціна на маски

Ціна на маски

Ціна на маски

Ціна на маски

Скільки коштуватиме "правильний" захист

Одноразові медичні маски потрібно міняти в спеку кожні 20-30 хвилин. За ціни від 5-8 грн за штуку (редакції OBOZREVATEL не вдалося знайти дешевше) в день українці можуть витратити на засоби захисту від 120 до 192 грн. Це якщо купувати одноразові маски.

Ціна на маски

Ціна на маски

Ціна на маски

Ціна на маски

Отже, в місяць українцям такі заходи захисту коштуватимуть від 3000 грн до 5760 грн. Виходить, що доводиться витрачати на маски більше, ніж мінімальна зарплата в країні (4723 грн).

Чек за 6 масок по 11,5 грн

Якщо ж ви хочете більш економний варіант, то можна придбати маску багаторазового користування. Яку все-таки доведеться часто міняти й піддавати дезінфекції. Такі маски коштують в Україні від 30 грн за штуку. Залежить від матеріалу та щільності захисного виробу. Таких масок також доведеться купити кілька, щоб встигати вчасно їх міняти й дезінфікувати.

Але водночас медики попереджають – краще відмовитися від носіння популярних зараз масок темних кольорів, які поглинають сонячні промені і створюють ризик перегрівання. Рекомендується робити вибір на користь стандартних медичних масок або виробів із бавовни й марлі, які здатні затримувати потенційно небезпечні частки слини, і дозволять нормально дихати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) відкрило провадження проти виробників, постачальників і аптечних мереж столиці та області через значне подорожчання медичних масок.

Пізніше, в квітні, виробники пообіцяли незабаром суттєве здешевлення захисних масок.

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