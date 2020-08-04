Ціни на кавуни в Україні підскочили утричі

В Україні за рік ціни на кавун підскочили утричі. Таким чином було побито п'ятирічний рекорд за вартістю ягоди.

Про це повідомила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва, передає "Інтерфакс-Україна".

На початку серпня оптові ціни на кавуни в Україні коливаються в межах 4-6 грн/кг. Це максимум для останніх 5 років. Роком раніше цю ягоду можна було придбати по 1,5-2 грн/кг. За словами Звєрєвої, високі ціни в порівнянні з минулим сезоном пояснюються в першу чергу несприятливими погодними умовами, які вплинули на дозрівання кавунів.

"Через збільшення пропозиції на ринку ціни на "смугасту ягоду" опустилися до мінімального за сезон рівня. Однак, незважаючи на сезонне зниження цін, українські виробники на початку серпня відвантажують кавуни майже утричі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року", – зазначила вона.

За словами експерта, низькі температури повітря протягом усього травня і першої половини червня не тільки затримали сезон ранніх сортів кавунів на кілька тижнів, а й позначилися на врожаї більш пізніх сортів.

"Ті фермери, які, незважаючи на прохолодну погоду (мінімальні нічні температури повітря в травні фіксувалися в межах 4-7°С), все ж зважилися сіяти кавуни на початку травня, або частково втратили урожай, або отримали нерівномірні сходи. Відповідно, продукція на ринок сьогодні надходить нерівномірно", – пояснила Звєрєва.

Втім, подібна тенденція характерна не тільки для кавунів. Наприклад, в першій половині липня на українські ринки надійшли перші партії динь, однак сезон почався майже на два тижні пізніше, ніж зазвичай. Причиною тому – несприятливі погодні умови. Дощ і град навесні завдали істотної шкоди врожаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент хокейного клубу "Кривбас" Олександр Шевченко поскаржився, що на Столичному ринку продають кавуни, в яких зашкалює вміст нітратів.