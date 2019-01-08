Росія вирішила обвалити ринок газу в Європі: чого чекати українцям

Ціни на газ в Європі вперше за чотири роки підуть на спад. До того ж, якщо Росія, як і обіцяє, не скоротить поставки, це може привести до колапсу. Хоча Україна в такому випадку й буде купувати газ дешевше, на звичайних споживачів це не вплине. Крім того, тарифи навпаки – виростуть.

OBOZREVATEL розібрався, що буде із цінами на блакитне паливо і як це вплине на українців.

Росія може обвалити ринок

РФ контролює 40% європейського газового ринку і зменшувати обороти не збирається. Згідно з дослідженням Wood Mackenzie, поставки в минулому році досягли рекордної позначки. Це збіглося із досить м'яким початком зими в Європі. У результаті сховища заповнені блакитним паливом, і це за досить високої пропозиції зрідженого газу.

Чому подешевшає газ:

порівняно тепла зима в Європі (нижчий попит);

зростання поставок LNG;

позиція Росії щодо відмови скорочення поставок.

Усі ці фактори, впевнені в Mackenzie, приведуть до першого за чотири роки падіння цін на блакитне паливо у Європі. З такими оцінками погоджуються й українські експерти. "Факторами до зниження ціни виступає слабка кореляція газу і нафти, яка була властива в 4 кварталі 2018 року і газ може ще відіграти падіння Brenta, і слабкий ринок вугілля. І звичайно ж великі обсяги LNG (зріджений газ. – Ред.), якими законтрактована Європа до кінця січня", – пояснює глава біржового комітету Української енергетичної біржі (УЕБ) Олексій Дубовський.

"Факторами до зниження ціни виступає слабка кореляція газу і нафти, яка була властива в 4 кварталі 2018 року і газ може ще відіграти падіння Brenta, і слабкий ринок вугілля. І звичайно-ж великі обсяги LNG (зріджений газ – ред.)", _D_ пояснює Дубовський.

Тисяча кубометрів газу на європейських хабах у 2019-му продаватиметься за ціною приблизно $230-270 (6,1-7,2 тис. грн), розповідає OBOZREVATEL аналітик сировинних ринків Concorde Capital Дмитро Хорошун. А це на 10-20% менше, ніж у грудні 2018-го.

"Зрозуміло, що ринок природного газу в Європі має свої особливості, не прив'язані до ціни на нафту, як і зазначає Wood Mackenzie. Зокрема, Wood Mackenzie вказує, що обсяг поставок Росії та пропозиція зрідженого природного газу будуть ключовими факторами, які можуть привести до колапсу цін влітку", – пояснює Дмитро Хорошун.

Газ для України подешевшає, а для українців – ні

Ринок газу складається із двох рівнозначних частин. Перша – промислові споживачі. Тут працюють десятки постачальників, а ціна регулюється балансом попиту і пропозиції. Друга – населення. У цьому сегменті тариф визначає вручну Кабінет міністрів своєю постановою.

У вільній частині ринку, впевнені експерти, вартість газу буде знижуватися. За оцінками УЕБ, після зниження цін у Європі, уже через декілька днів знизяться ціни й в Україні. Водночас на біржі впевнені, що внутрішній ринок також активно реагуватиме на погоду. Ціна може знизитися приблизно на 10% за теплої зими, а якщо вдарять сильні морози – вирости на 30% (імовірність такого сценарію – усього 11%).

Тариф на газ в Україні

Дмитро Хорошун прогнозує: в Україні блакитне паливо на відкритому ринку може продаватися за ціною $270-320 за тис. куб.м (7,2-8,5 тис. грн). Так, у середньому ціна в 2019-му може знизитися на 15%.

Звичайні ж українці подібне коливання на собі не відчують. До травня вартість газу для населення залишиться фіксованою – 8,5 грн за куб. Після травня, згідно з постановою Кабміну, ціна збільшиться приблизно на 11%. Водночас враховуватиметься не та ціна, яка буде актуальна на травень, а середня арифметична вартість блакитного палива за тарифом "Нафтогазу" з 1 липня по 30 вересня 2018 року.

Так, згідно з постановою уряду №867, у тарифі для населення враховується одна й та сама ціна. Але нині вона становить 69% від розрахункової, а починаючи з травня – 80% розрахункової ціни. І навіть якщо імпортний газ для України значно подешевшає, звичайні споживачі нововведення не відчують.

Поки вартість газу для населення призначаються постановами, а не формується ринком, тариф буде залежати від політичних рішень. Водночас тільки ринкові умови, конкуренція та енергоефективність можуть дозволити позбутися від фактичної монополії "Нафтогазу" і забезпечити "справедливу ціну".