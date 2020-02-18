Ціни на газ і тепло для українців рекордно впадуть – Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що в цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими – вартість газу додатково знизиться в лютому.

Це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування палива та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках. Про це повідомила пресслужба відомства.

"У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу", – зазначив Оржель.

За його словами, у січні цього року вартість на 25% менша, ніж у січні торік. Зокрема, споживачі за газ заплатили 5580 гривень за тисячу кубометрів із урахуванням ПДВ, але без транспортування.

"Також зменшення ціни дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися. Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить чи українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо в себе в домівках", – резюмував Оржель.

У цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими – ціна на газ додатково знизиться в лютому

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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