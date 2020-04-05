Ціни на часник, лимон і імбир в Україні б'ють усі рекорди

В Україні набір продуктів з часнику, імбиру і лимона з початку карантину подорожчав удвічі, а подекуди в чотири рази.

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Як повідомляє "ТСН", українці вірять, що саме ці продукти посилять їх імунітет (щоб подивитися відео, поскрольте новину до кінця).

Лимони і імбир подорожчали в Україні подекуди вчетверо pixabay.com

"За кілограм лимонів в торгових мережах просять від 83 до 115 грн. Старий часник по 152 грн, а молодий часник – 120-160 грн за кіло. Щоб знайти імбир, довелося неабияк пошукати, тому що в деяких магазинах його немає. А де знайшли , він 179 грн за кілограм", – йдеться в сюжеті.

Експерти "Інфо-Шувар" вважають, що зростанню цін на лимони сприяє не тільки коронавірус, а й обмеження поставок лимонів з Туреччини.

"Ціни на лимони в квітні можуть оновити рекорд через обмеження експорту з Туреччини. Станом на 31 березня, на оптовому ринку "Шувар" продавці пропонували турецькі лимони вже по 75-80 грн/кг, вартість іспанських лимонів становила 90-95 грн/кг", – відзначили аналітики.

У порівнянні з минулим роком ціни зросли в 2-2,5 рази, і трейдери прогнозують їх подальше зростання.

Україна щорічно імпортує понад 50 тис. тонн лимонів, і з цього обсягу 35-40 тис. тонн – турецькі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вживати мед, лимон або імбир для того, щоб відчувати себе краще під час хвороби, – можна, але ці продукти не є ліками від коронавірусу COVID-19.

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